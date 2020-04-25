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العمولات تهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

السبت 25/أبريل/2020 - 02:30 م
هالاند
هالاند
الفجر الرياضي

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني لكنه يصطدم أن مينو رايولا وكيل هالاند لم يتعاون كثيرا مع إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية لتؤكد احتمالية تبخر حلم ضم هالاند بسبب العمولات التي سيضطر النادي لدفعها.

 

وأشارت الصحيفة إلى حتمية حصول رايولا على عمولته بصفته وكيلا للاعب، بالإضافة لوالده آلف إنج هالاند لاعب ليدز يونايتد الأسبق، وهو ما لا يفضله مسؤولو النادي، ومن الممكن صرف النظر عن الصفقة بسبب ذلك.

 

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