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صن داونز يرفض طلب الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 02:39 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي

يمني مسئولو الأهلي النفس من أجل التعاقد مع واحد من اللاعبين المميزين الذين تركوا بصمة جيدة في الملاعب الإفريقية.

                    

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام بضم الأوروجواني جاستون سيرينو الظهير الأيمن لنادي صن داونز في الصيف القادم.

 

ودخل الأهلي في مفاوضات مع ممثلي سيرينو لضمه في الصيف القادم إلى الفريق بعد أن نال اللاعب إعجاب شديد من مسئولي النادي.

 

وحتى الآن يرفض نادي صن داونز نهائيا فكرة رحيل جاستون سيرينو في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

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