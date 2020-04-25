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تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80" ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 02:34 م
ليالينا 80
ليالينا 80
"ليالينا 80".. في اليوم الثاني من شهر رمضان 2020 يتسارع الجمهور من أجل تحديد المسلسل الذي يستحق المتابعة على مدار الشهر الكريم، ولاسيمًا في ظل وجود أكثر من عمل درامي.

مسلسل "ليالينا 80"

وشهد اليوم الأول من شهر رمضان إذاعة الحلقات الأولى من جميع المسلسلات التي تبث خلال شهر رمضان 2020 وعلى رأسها مسلسل  "ليالينا 80" الذي يجسد فترة الثمانينات.

أحداث "ليالينا 80"

تناولت أحداث الحلقة الأولى من  "ليالينا 80" بعودة الفنان إياد نصار من الخارج،  كما ظهرت غادة عادل بلوك جديد فى فترة الثمانينات، وهى تعمل بإحدى الشركات مع الفنان محمد الشقنقيرى.

تفاصيل الحلقة الأولى من "ليالينا 80"

وتوالت أحداث مسلسل "ليالينا 80" بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها "هشام"، ويجسده إياد نصار بسبب صرفها للأموال التى كان يرسلها من الخارج وشراء سيارة خاصة بها ووصفها بالبرود وعديمة المسؤلية.
 
مبارك في "ليالينا 80"

وظهر خالد الصاوى فى شوارع وسط البلد وجروبي بشكل مبهر في أولى حلقات "ليالينا 80"، وفوجئ من إحدى عمال كافية جروبى بمقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شهدت الحلقة الأولى ظهور خاص للراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو يعلن عن وفاة الرئيس محمد أنور السادات على شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى. 

مواعيد عرض "ليالينا 80" والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل "ليالينا 80" عبر قناة  cbc الفضائية صاحبة الحقوق، في تمام الـ8 مساء، ويعاد في تمام الـ1 بعد منتصف الليل، والـ10:45 صباحاً فى اليوم الثانى من عرض المسلسل، وهو العمل الذى ينافس وبقوة فى سباق رمضان 2020.
 

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