Advertisements

البنك الدولي يتوقع ركود اقتصادات الدول النامية بشكل أكثر حدة خلال 2020

السبت 25/أبريل/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر

حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي اليوم من أن الاقتصادات النامية قد تشهد ركودا أكثر حدة مما يتوقع حاليا إذا لم ينتعش الاستهلاك والاستثمار سريعا عقب جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون، في تدوينة على الموقع الإلكتروني للبنك، إن التوقعات في المبدئي "قاتمة" عند نزول   2 %   في الناتج الاقتصادي للدول النامية، ليكون أول انكماش في تلك الدول منذ 1960.

لكنهم قالوا إن نتائج النمو قد تكون "أسوأ كثيرا" وإن الناتج في تلك الاقتصادات قد يهبط بحوالي ثلاثة بالمئة إذا لم يتحقق واحد فقد من افتراضات البنك، وإذا لم ينتعش الاستثمار والاستهلاك.

أخبار تهمك

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يرفض طلب الأهلي

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ يوم

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ 33 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

3 لاعبين على طاولة الزمالك لاختيار بديل "حامد"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 ص

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

02:53 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة