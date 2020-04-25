البنك الدولي يتوقع ركود اقتصادات الدول النامية بشكل أكثر حدة خلال 2020





حذر مسؤولون كبار بالبنك الدولي اليوم من أن الاقتصادات النامية قد تشهد ركودا أكثر حدة مما يتوقع حاليا إذا لم ينتعش الاستهلاك والاستثمار سريعا عقب جائحة فيروس كورونا.





وقال المسؤولون، في تدوينة على الموقع الإلكتروني للبنك، إن التوقعات في المبدئي "قاتمة" عند نزول 2 % في الناتج الاقتصادي للدول النامية، ليكون أول انكماش في تلك الدول منذ 1960.





لكنهم قالوا إن نتائج النمو قد تكون "أسوأ كثيرا" وإن الناتج في تلك الاقتصادات قد يهبط بحوالي ثلاثة بالمئة إذا لم يتحقق واحد فقد من افتراضات البنك، وإذا لم ينتعش الاستثمار والاستهلاك.