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أليشيا كيز تطلق أغنيتها "Good Job" لأبطال أزمة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
وكالات

أطلقت النجمة الأمريكية أليشيا كيز أغنيتها الجديدة "Good Job"، المُخصصة لأبطال وباء فيروس كورونا المستجد، عبر شبكة CNN.

 

وأدت أيقونة الموسيقى العالمية، الفائزة بجوائز غرامي 15 مرة، أغنيتها، مساء الخميس (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، في "CNN TownHall". وستصبح أغنية أليشيا كيز جزءً من حملة CNN Heroes الجديدة، للاحتفاء بالناس العاديين الذين برزوا كأبطال خلال أزمة كورونا.

 

كانت أليشيا كيز قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز في العام الماضي، حيث كان غرضها إلقاء الضوء على الأبطال المجهولين في حياة كيز والاحتفاء بهم، مثل والدتها. وفي أعقاب وباء فيروس كورونا، أدركت أليشيا أن رسالتها في الأغنية تتناسب تمامًا مع اللحظة.

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