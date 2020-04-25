في ذكرى ميلاده تعرف على حقائق سريعة عن آلـ "باتشينو"

"الفجر الفني"



2- كان طالبًا ضعيفًا في دراسته ويرسب في الكثير من المواد، ترك للدراسة في سن السابعة عشرة، كان يتصف بالخجل عندما كان طفلًا، فقد أظهر موهبته في التمثيل في سن المراهقة.



3- ترك باتشينو الدراسة، وعمل في مجموعةٍ مختلفة من الوظائف، ثم انتقل إلىقرية غرينتش عام 1959 لإستكمال مسيرة أحلامه في أن يصبح ممثلًا في يومٍ ما، وبدأها بدراسة المسرح في استوديو هربرت بيرغوف.



4- بدأ إنجازاته في التمثيل في أوائل السبعينات وحصوله على أهم الأدوار فبدأها بفيلم The Panic in Needle Park

حيث قدم دور شخص مدمن على الهيروين، حيث جذب انتباه المخرج فرانسيس فورد، وعلى الرغم من أن المخرج كان يأخذ بعين الاعتبار اختيار ممثلين مشهورين كروبيرت ريد فورد وجاك نيكلسون، إلّا أنه اختار في نهاية المطاف باتشينو غير المشهور لأداء دور مايكل كورليوني، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.



5- لم يتزوج آل باتشينو مطلقا، لكنه والد لثلاثة أبناء، أنجب بنتًا من علاقته مع مدربته السابقة على التمثيل جان تارانت، إضافةً إلى بنتٍ أخرى وابنٍ من علاقته التي دامت طويلًا مع الممثلة بيفرلي دي أنجلو.



6-اعتبارًا من عام 2018 ، بلغت صافي قيمة ثروة آل باتشينو حوالي 165 مليون دولار ، مما يجعله واحدًا من أغنى وأشهر الرموز السينمائية في صناعة الأفلام.

عرف بالأب الروحي للتمثيل، في وقت لاتتوقف فيه السينما عن إنتاج فنانين عظام طول تاريخها، لكن ليس من السهل ظهور شخصية عظيمة مثله، فيعتبر اليوم ذكرى ميلاده حيث يحتفل العالم اليوم بولادة فنان من أصول إيطالية، حرك أداءه هتافات من العاملين بالسينما قبل جمهوره، ويرصد لكمفي السطور التالية عن حقائق سريعة فن حياته.1- اسمه ألفريدو جيمس باتشينو ولد في 25 أبريل 1940 بنيويورك بولاية مانهاتن الأمريكية، فهو ممثل سينمائي ومسرحي ومنتج ومخرج ومؤلف أمريكي، ترجع أصوله إلى جزيرة صقلية الإيطالية.