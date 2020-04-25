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لليوم الثالث على التوالي.. كوريا الجنوبية لم تسجل وفيات بكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لليوم الثالث على التوالي.

 

وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، إنه لا تزال حصيلة ضحايا الوباء في البلاد عند مستوى 240 حالة وفاة منذ الأربعاء الماضي.

 

وكانت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، سجلت 10 إصابات جديدة بكورونا منذ أمس، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين الجدد قدموا من دول أخرى، وأن اثنين منهم أجنبيان.

 

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية بذلك 10718.

 

مددت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، سياسة التباعد الاجتماعي لمدة 16 يومًا أخرى لكنها عرضت بعض التخفيف للكنائس والتجهيزات الرياضية، حيث أبلغت عن ثماني إصابات جديدة بفيروس التاجي فقط، وهي الأدنى في شهرين.

 

وقال رئيس الوزراء، تشونج ساي كيون، في اجتماع متلفز لمسؤولين حكوميين: "من الأسلم الحفاظ على التباعد الاجتماعي المكثف، لكن ذلك ليس سهلاً بواقعية. نحتاج إلى إيجاد حل وسط"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف "تشونج": "إذا تمكنا من الحفاظ على إدارة مستقرة على المستوى الحالي، فسننتقل إلى" التباعد الاجتماعي الروتيني "بدءًا من 6 مايو".

 

تعني المبادئ التوجيهية المريحة قليلاً أن الأماكن عالية المخاطر مثل الكنائس ستواجه قيودًا أقل، في حين يمكن استئناف المباريات الرياضية مثل دوري كوريا للبيسبول الشهير (KBO) بدون جمهور.

 

وقالت السلطات الصحية، إن ذلك سيسمح بإعادة فتح الاقتصاد، مع الحفاظ على إرشادات حول التطهير ومنع انتشار الفيروس في حياة الناس اليومية.

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