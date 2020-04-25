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تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل دينا الشربيني "لعبة النسيان"

السبت 25/أبريل/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
تواصل النجمة دينا الشربيني تقديم العروض المميزة في المواسم الرمضانية المختلفة، في مسلسل لعبة النسيان، والذي يدخل في منافسة شرسة مع مسلسلات البطولة النسائية وأبرزهم مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري.

ينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل لعبة النسيان، حيث بدأت ملامح المسلسل في الظهور وبقوة. 

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي، عن امتلاكها لحقوق بث مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني، والذي يتم إذاعته عبر قناتي إم بي سي مصر وإم بي سي مصر 2، بالإضافة إلى قناة إم بي سي دراما.

يُذاع مسلسل لعبة النسيان في الثامنة مساءً، عبر قناة إم بي سي مصر 2، كما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة الثالثة من المسلسل في العاشرة مساء اليوم السبت عبر قناة إم بي سي مصر.

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