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جوزيه مورينيو ينوي ضم توماس مونييه لصفوف توتنهام

السبت 25/أبريل/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان، تلقى اتصالًا من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف السيبرز في الموسم المقبل.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف جميع الأنشطة الرياضية في أوروبا والعالم، بشكل مؤقت، للحد من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

 

وكشفت التقارير أن جوزيه مورينيو أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعب البلجيكي قائلًا، "مرحباً، معك جوزيه مورينيو، تعال إلى توتنهام".

 

ومن الجدير بالذكر أن عدد من الأندية تهتم بالتعاقد مع مونييه، في مقدمتها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي، خاصة أن تعاقد مونييه ينتهي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل مجانًا في موسم الانتقالات الصيفية.

 

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