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هل استخدام المراهم والكريمات على الجلد يبطل الصوم؟.. الإفتاء تجيب

السبت 25/أبريل/2020 - 02:49 م
كريم
كريم
محمود الجلاد
تلقت دار الإفتاء، سؤال يقول "هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم".

وأجابت الدار في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بأن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.

زكاة الفطر 15 جنيها كحد أدنى عن الفرد

وحدد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا، بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح المفتي، في بيان اليوم السبت، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر، تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

ولفت المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد المفتي، المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

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