بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عددا من المشروعات والملاعب بنادي العبور

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة نادي العبور الرياضي الاجتماعي ، وكان في استقباله، مجلس إدارة نادي العبور برئاسة المستشار د. حسام عبدالعزيز، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.





بدأت الزيارة بمشاهدة فيلم قصيرعن نادي العبور بقاعة الصالونات الكبري، ثم إفتتاح مكتبة نادي العبور، وصالة اللياقة البدنية ( الجيم ) وملاعب النجيل الصناعى ( 1 و 2 و 3 )





وتضمنت الزيارة جولة داخل النادى لمشاهدة الأعمال الجارية، والتى بدأت بتطوير حمامات السباحة ، واستعرض المستشار طارق ربيع نائب رئيس مجلس الإدارة للوزير والوفد المرافق ، الأعمال الجارية لمنطقة ( اللاند سكيب) وهى منطقة خضراء تضم بحيرات ومطاعم وأماكن للجلوس، كما تفقد منطقة الوزير منطقة الملاعب، والتى تضم مجمع ملاعب للتنس الأرضى ( 6 ملاعب حمراء)، ومجمع ملاعب للألعاب الجماعية ( كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة )، وملعب للإنزلاق (باتيناج ) وملعب نجيل طبيعى للكبار.





وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالخطط الإنشائية وبالدور الاجتماعي لنادي العبور مُعبرًا عن سعادته بما شاهده من إنجازات وطفرة رياضية وإنشائية على أرض الواقع بنادى العبور، مشيراً إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة نادي العبور، بما يعود بالنهوض بالوطن الذي يشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ومن جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالطفرة الرياضية والإنشائية لنادى العبور مؤكداً على دعمه الكامل لمجلس الإدارة فى تحقيق المزيد من طموحات أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا بأن نادى العبور أصبح صرح كبير يضاهى الأندية الكبرى على مستوى الجمهورية ومحافظة القليوبية بشكل خاص.





ومن جانبه، عبر المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز "رئيس مجلس إدارة نادي العبور" عن أعتزازه وتقديرة بزيارة وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القليوبية وجميع السادة الضيوف لنادي العبور اليوم، مؤكداً بأنه سيواصل العمل لتحقيق كل أحلام وطموحات أعضاء الجمعية، بوضع النادى فى المكان التى تليق به وسط كبار الأندية .





ورافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تلك الزيارة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز العبور، وأعضاء مجلس الشعب ، النائب محمد مدينة، والنائب محمد صدقى هيكل وعدد من السادة الضيوف والصحفيين والإعلاميين.











