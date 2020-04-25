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في يومهم العالمي.. 17 مطلبا للأطباء البيطريين

السبت 25/أبريل/2020 - 02:52 م
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
يحتفل الأطباء البيطريين حول العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وترصد 'الفجر' أهم المطالب للبيطريين في مصر:- 

- نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.

- بحث مشاكل الأطباء البيطرين لسد العجز من الأطباء البيطريين.

- توفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012.

- تعيين اطباء بيطريين في هيئة الثروه السمكية.

- اقرار قانون الصحة البيطرية الجديد.

-تمكين الطبيب البيطري من مهنته.

- اعتماد كادر الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة والمديريات.

- تطهير الأسواق من الأدوية البيطريه الفاسدة والغش التجاري بها.

- خطة استراتيجية واضحة يعمل يشارك فيها النقابة واعضاءها للتقدم بالدوله.

- أحترام المسئوليين للطبيب البيطري والمهنة والتفاعل معهم لإيجاد الحلول وتسهيل مهمتهم.

- وسائل مواصلات أدامية لنقل البيطريين في حملات التحصين.

- تخصيص أراضي لشباب البيطريين.

- تعيين أطباء بيطريين للتفتيش "150 طبيب علي مستوي الجمهورية مش كفاية".

- إعاده أشراف الأطباء البيطريين علي المزارع.

- تواجد الأطباء البيطريين في الفنادق والمطاعم والنوادي للرقابه.

- التصدي من الدولة لدخلاء المهنة "لأنهم بيمارسوا حق الطبيب البيطري دون حق".

- عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين.

وهي أزمة لا تنتهي بسبب خلافات الصيادلة والأطباء البيطريين حول أحقية كل منهم فى العمل بالدواء البيطرى.

وتأتي مسئولية البيطري عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المجازر، والرقابة على المنشآت الغذائية (كالفنادق والمطاعم والمطارات) والإشراف الصحي عليها، إلى جانب مسئوليته عن سلامة وصحة الأغذية الحيوانية (لحوم، ألبان، وجميع المنتجات الحيوانية).

هذا ووجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين  بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى اليوم.

قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر..كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري السبت بمشيئة الله..كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد. 
كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية والهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وو وقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر والذين سقط منهم البعض واصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى.

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