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بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 4011 سجينا

السبت 25/أبريل/2020 - 02:56 م
نزلاء مفرج عنهم
نزلاء مفرج عنهم
هبة عبد الحفيظ
عقد قطاع السجون لجان فحص لملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

الاستعلام عن حالة شاب أصيب في مشاجرة بالسلام 

استعلمت نيابة السلام الأول اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب في واقعة مشاجرة على أثرها تعدى عليه مالك عقار وإصابته بإصابات خطيرة، وتبين أن حالته مازالت غير مستقرة.

تفاصيل الواقعة كشفتها مباحث القاهرة، بعدما تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، بلاغًا من ضباط مباحث السلام، بورود إشارة من مستشفى السلام العام بوصول الشاب "ح" الثلاثيني في حالة خطرة لإصابته وخضوعه بالعناية المركزه لتلقي العلاج.

وانتقلت قوه من ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة وتم التقابل مع زوجة المجنى عليه والجيران الذي أفادوا بأنه تعرض لضربة في منطقة الرأس على يد مالك العقار الذي يقطن به لرفضه أخذ مبلغ 35 ألف جنيه وخروجه من شقته، لرغبته في هدم العقار وبناء برج سكني بدلا منه.

وعندما رفض المجني عليه الخروج لعدم وجود مكان آخر يذهب إليه مع أطفاله الثلاثة وزوجته، وقتها قرر مالك العقار بالترصد له ومضايقته حتى يترك المنزل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية بقصد التشاجر في القاهرة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و25 طلقة من ذات العيار ورادع شخصي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على مشاجرة بـ"الأسلحة النارية" بين عائلتين في إمبابة

بـ"تراشق الزجاجات الفارغة، والأسلحة النارية".. وقعت مشاجرة بين عائلتين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وتمكنت القوات من السيطرة عليها وضبط طرفيها، واقتيادهم إلى ديوان القسم، لمناقشتهم حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين وتراشق الزجاجات الفارغة بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبدوره وجه العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بإعداد مأمورية ترأسها المقدم أمثل حرحش والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وإقتيادهم إلى ديوان القسم.

وجار التحقيق معهم لمعرفة سبب وقوع المشاجرة بينهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

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