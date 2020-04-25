أستاذ هندسة: الطرق الجديدة تخلق الحياة للمشروعات المستدامة (فيديو)

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن شبكات النقل والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق التنمية بدون شبكة نقل جيدة تشمل الطرق والسكك الحديد والنقل النهري والبحري.





وأكد "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن المشروع القومي للطرق أضاف ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر طولي، وجاري العمل بالمرحلة الثانية منه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في إيجاد فرص الحياة لمشروعات التنمية المستدامة.





وتابع أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسيناء والتي تزامنت مع ذكرى تحرير سيناء، تؤكد أن شبه جزيرة سيناء في القلب من اهتمامات القيادة السياسية، منوهًا بأن سيناء أُهملت خلال السنوات الماضية فكانت مطمع وبؤرة للإرهاب، ولا بد أن نتدارك ذلك والدولة تعمل على ذلك منذ عام 2014 وهناك العديد من الأنفاق تم إنشاءها في سيناء؛ لتوطيد الربط بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية؛ لسهولة نقل البضائع وتنقل الأفراد وتشجيع المواطنين على الإقامة بهذه المناطق، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستثمار في سيناء.





وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





وجاء في البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.





ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس

من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة

والكرامة والوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير.





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء،كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.



