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برشلونة يدرس الانسحاب من الدوري الإسباني

السبت 25/أبريل/2020 - 02:56 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

يدرس نادي برشلونة الاسباني الانسحاب من بطولة الدوري الإسباني حال صدور قرار رسمي باستئناف المسابقة من قبل الحكومة الإسبانية وذلك على خلاف كل التوقعات.

 

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تفكير برشلونة في الانسحاب من الليجا بسبب انتشار فيروس كورونا مما اعتبرته الإدارة خطرًا على الجهاز الفني واللاعبين مهما كانت التدابير الوقائية من انتشار العدوى.

 

وكان قادة أندية الدوري الإسباني، قد كشفوا عن موقفهم من استكمال الموسم، حيث نشروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنهم لن يعودوا للتدريبات إلا إذا كان الوضع آمناً، وهو ما يبدو بعيداً عن المتناول خصوصاً في إسبانيا.

 

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