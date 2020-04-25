محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالشوارع

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





4092 مصابا بكورونا في مصر





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تفقدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عددا من شوارع شرق، وغرب مدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة أعمال تطوير وتجميل المدينة، ومستوي كفاءة منظومة النظافة، بتقسيم المحافظة، وأمام مدرسة الفندقية، وطريق روينة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بالبدء في تطوير وتجميل ميدان سيدي قطب أمام المستشفي العام، كذا رفع كفاءة وتشجير وتنسيق ميدان الـ47 "، ودهان الأعمدة وطلاء البلدورات وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية مع رفع كافة الإشغالات والمخالفات على مستوى مدينة كفرالشيخ، وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وحفاظًا على سلامتهم.من جهة أخري، فقد أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على عدم إقامة وفض السوق الأسبوعي بالمدينة، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الإختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.كما تابع هاني الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بقرية ابو منيسي، بحضور مهندسي ومديري المشروعات، وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية، لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشرفَ المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال النظافة العامة ورفع الاتربة من الطرق وزراعة الأشجار، ورى الحدائق، وجاء ذلك في ظل الاهتمام بالنظافة العامة وتهيئة بيئة صحية بالمدينة، ورفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.