اعلان بنك مصر 2020 الجديد | ( إنت النسخة الأصلية .. إنت إستثنائي) لبهاء سلطان ومحمود العسيلي اعلانات رمضان 2020





إعلان بنك مصر 2020 | يقوم الملايين من المتابعين بالبحث عن "يوتيوب" إعلان بنك مصر 2020 الجديد، حيث يقوم بنك مصر كل رمضان بتقديم الإعلان الخاص به، وهذا العام تميز الإعلان بكلمات جميلة ومميزة، حيث يحمل شعار الإعلان "إنت إستثنائي"، وخلال السطور التالية ينقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بإعلان بنك مصر لهذا العام 2020.





جدير بالذكر أن أغنية العام الماضي، قد حققت نجاحًا كبيرًا وهي أغنية "أنا ابن مصر" تلك الأغنية التي أصبحت حديث الشارع المصري ويرددها الملايين كبار وصغار، والذي قام بتأديتها كلاً من الفنان مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج.





اعلان بنك مصر 2020

قام المسئولين بطرح اعلان بنك مصر 2020، مساء أمس الخميس الموافق 23 أبريل، من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب، وقد حققت نسب مشاهدة عالية فور طرح الأغنية مباشرةً، الأغنية بعنوان "إنت النسخة الأصلية .. إنت إستثنائي"، ويقوم بغنائها كلًا من النجم بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي، جدير بالذكر أن الأغية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع على فتح الله.









كلمات أغنية إنت إستثنائي





أنت مين أنت اللي فيه منك في الكون كتير

ولا أنت عارف إنك أنت غير

ليك خط سير تمشيله مشاوير





أنت مين بتحب نفسك بس وغيرها مفيش

ولا اللي عشان الناس ديما يعيش

زي السحاب كله مطر وخير





أنت مين متردد في الحياة بين البينين

ولا اللي عارف رياحة خطؤه فين

قلبك جريا ومحدد الطريق





أنت مين بيقولوا إن البشر نوعين

ناس بتأثر وناس متفرجين

طب أنت مين من الاتنين





أنت استثنائي مش زي الباقي شايف بكرة وباصص لبعيد

أنت مش حاجة عادية النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد





أنت اللي لمعة النجوم بتبان في عينيك

أنت اللي كل مافيك بيقويك بيعليك

أنت اللي عمرة في لحظة ما خان

أنت اكتشاف ومين يقدر عليك

أنت أحلى حاجة فيك





قولها أنت استثنائي مش زي الباقي شايف بكرة وباصص لبعيد

أنت مش حاجة عادية النسخة الأصلية مفيش منها وضد التقليد



