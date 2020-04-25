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في عيد ميلاده الـ 27.. أرقام فاران مع ريال مدريد في جميع البطولات الرسمية

السبت 25/أبريل/2020 - 03:01 م
فاران
فاران
يحتفل اليوم السبت رافاييل فاران نجم ريال مدريد والمتوج ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا 2018 بيوم ميلاده السابع والعشرين.

برج إيفل الذي حقق كل ما يطمح له أي لاعب بعمر 25 عاما بعد تحقيق المونديال، وهو ما جعله أفضل مدافعي العالم في 2018.

قلب الدفاع الذي أبهر الجميع بعمر 19 عاما فقط، وتمكن من الحصول على اعتراف أفضل المهاجمين والنقاد.

ونستعرض أرقام فاران مع ريال مدريد في جميع البطولات الرسمية:

- 309 مباراة
- 25435 دقيقة
- 206 فوز
- 53 تعادل
- 50 خسارة
• 15 هدف
• 7 أسيست

• البطاقات الملونة:
- 22 كرت اصفر
- 2 كرت أحمر

• 17 بطولة 

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