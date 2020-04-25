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تعرف علي موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال

السبت 25/أبريل/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
تستعد قناة "الحياة" لعرض الحلقة الثالثة من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، اليوم في الثانية عشر منتصف الليل.

حيث يتم عرض المسلسل يوميًا في الثانية عشر ليلاً، ويعاد في الرابعة صباحاً والاعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة والنصف على قناة الحياة.


يذكر أن مسلسل " الفتوة " تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم ياسر جلال، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة

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