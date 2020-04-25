أولمبياكوس اليوناني يواجه خطر الهبوط للدرجة الثانية

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن نادي أولمبياكوس اليوناني، يواجه تهديدًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية نتيجة التلاعب بنتائج المباريات.

وذكرت صحيفة "SDNA" اليونانية، أن نادي أولمبياكوس يمكن أن يهبط إلى الدرجة الثانية بسبب التلاعب بنتائج المباريات، إضافة إلى دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو.

وأوضحت التقارير أن واقعة التلاعب بالنتيجة كانت خلال مباراة أتروميتوس وأولمبياكوس في عام 2015، والتي حسمها الأخير بهدفين مقابل هدف، وأنه سيتم معاقبة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي اليوناني لمدى الحياة، بسبب تدخله بالتلاعب في نتائج المباريات للفريق.

يذكر أن النجم المصري أحمد حسن "كوكا" يلعب في صفوف نادي أولمبياكوس مُعاراً من صفوف نادي براجا البرتغالي منذ يناير الماضي.