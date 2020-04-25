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بومبيو: البرنامج النووي الإيراني ليس سلميا

السبت 25/أبريل/2020 - 03:06 م
بومبيو
بومبيو
وكالات

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعدم السماح لإيران بتطوير برنامجها الباليستي، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلميا

 

وقال بومبيو، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "يجب منع الدولة الأولى في رعاية الإرهاب من بيع أو شراء الأسلحة التقليدية".

 

وفي وقت سابق، طلب بومبيو، من مجلس الأمن الدولي تمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

 

وكتب بومبيو، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها".

 

وأضاف أنه في العام الماضي، أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.

 

وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.

 

ويذكر أن قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن للبحرية في الخليج العربي.

 

وأصدر الجيش الأمريكي، بيانا، جاء فيه: "إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية في الخليج العربي".

 

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