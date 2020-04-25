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إيطاليا تتوقع ارتفاع العجز العام إلى 10,4% من الناتج المحلي

السبت 25/أبريل/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع العجز العام إلى 10,4 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدين العام إلى 155,7 في المائة عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة الذي تبناه مجلس الوزراء الجمعة.


أدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتواءه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي. ووفق توقعات قانون المالية المنقّح الذي سيحال إلى البرلمان ليصوّت عليه، يتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع اجمالي الناتج المحلي 8 في المائة.


ويتوقع ارتفاع الدين العام إلى 155,7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقابل نسبة 135,2 في المائة المتوقعة قبل ظهور الوباء و134,8 في المائة المسجلة عام 2019.


وينتظر أن يتحسن الوضع العام المقبل، اذ تأمل روما في تحقيق نمو بـ4,7 في المائة عام 2021.
من جهة أخرى، يتوقع أن يتراجع العجز العام إلى 5,7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 1,8 في المائة كانت متوقعة قبل الوباء، على أن يرتفع الدين العام إلى 152,7 في المائة مقابل 133,4 في المائة متوقعة سابقا.

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