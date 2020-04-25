خالد الجندي مطالبا بإذاعة القرآن بالمساجد: الشعب زعلان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا نقدر القرارات المتخذة والإجراءات الاحترازية لمنع الوباء ومحاصرة انتشار فيروس كورونا، ولكن لا نجد مبرر لمنع إذاعة القرآن الكريم قبل آذان المغرب والفجر.





وناشد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، وزير الأوقاف على الهواء، بالاستجابة لدعوات المواطنين لإذاعة القرآن قبل المغرب في المساجد، مشددًا على أن هذا الأمر لم يأت في الكتاب والسنة، وإنما هو عٌرف اعتاد الناس عليه، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا بعض الإجراءات ومن بينها غلق المساجد ومنع صلاة الجماعة والتجمعات، واستجبنا لهذه الدعوات.





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك جائحة أخرى وهي الجائحة النفسية لناس كل أمنيتهم أن يعيشوا رمضان ويستمعوا للقرآن، معقبًا: "والله في إخوة أقباط مصريين زعلانين وبيقول إحنا بنستمتع بأجواء رمضان وبسماع القرآن في المساجد"، متابعًا لوزير الأوقاف: "نحن نقدر جهدك وحملة التجديد والتطوير التي تقوم بها، والمسئول واحد من الشعب ويشعر بنبضه ويستجيب لطلباته، إحنا شعب نعشق سماع القرآن والريف المصري لا قيمة له بدون القرآن الذي يتلى قبل آذان المغرب والفجر".





وأكدت وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وأننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بتلاوته وسماعه ومدارسته، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بيان بشأن منع قراءة القرآن ولن يصدر، بل إننا نحث جميع المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها على الاهتمام بقراءة القرآن في الشهر الفضيل.





أما قضية تعليق الجمع والجماعات وقصر عمل المساجد على رفع أذان النوازل فهو ما تطبقه جميع الدول العربية والإسلامية حفاظًا على النفس البشرية في ضوء رأي الجهات الصحية المختصة، وهو ما تؤكد الوزارة على الالتزام به وعدم الخروج عليه.





وتؤكد الوزارة أنه لا يمثلها إلا ما ينشر على صفحتها الرسمية، وتحذر من الحملات المشبوهة للجماعات المتطرفة التي تعمل على إثارة الفتنة من خلال بث الشائعات والأكاذيب، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع الكرب وإعادة فتح بيوته سبحانه للراكعين والساجدين والذاكرين في أقرب وقت ممكن.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا، بقيادات وزارة الأوقاف لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وجه فيه بالآتي:





- تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد.





- تجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد.





- تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.





- تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.





- تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.





- تكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة.



