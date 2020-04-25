بعد كتابته تتر مسلسل"سُكر زيادة".. نادية الجندي تشيد بموهبة تامر حسين

وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.



يشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.





استمرارا لسلسلة نجاحاته الضخمة يتألق الشاعر تامر حسين، في المارثون الرمضاني بكتابته لتترات ثلاثة أعمال درامية من أهم مسلسلات رمضان 2020.من بين هؤلاء الأعمال الدرامية مسلسل"سُكر زيادة" للنجمة نادية الجندي ونبيلة عبيد، كتب حسين تتر المسلسل الذي يكون من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وغناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم.وأعربت النجمة نادية الجندي، عن إعجابها الشديد بكلمات الأغنية حيث كتبت تعليق بمنشور عند الشاعر تامر حسين، قالت فيه،:"تسلم على الكلمات الحلوة دي أنت موهوب ربنا يوفقك، والأغنية طلعت تحفة كلمات لحن توزيع غناء، بشكركم جميعًا".وبدوره رد الشاعر تامر حسين، قائلًا،:" متشكر جدًا يا أستاذة ويشرفني أني أشارك في عمل لنجمات كُبار ليهم تاريخ كبير زي حضرتك وباقي نجمات المسلسل وبالتوفيق ليكم ان شاء الله، كل سنة وحضرتك طيبة".مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة فى السينما خلال الثمانينيات، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل"Golden Girls".