Advertisements

بعد كتابته تتر مسلسل"سُكر زيادة".. نادية الجندي تشيد بموهبة تامر حسين

السبت 25/أبريل/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
استمرارا لسلسلة نجاحاته الضخمة يتألق الشاعر تامر حسين، في المارثون الرمضاني بكتابته لتترات ثلاثة أعمال درامية من أهم مسلسلات رمضان 2020.

من بين هؤلاء الأعمال الدرامية مسلسل"سُكر زيادة" للنجمة نادية الجندي ونبيلة عبيد، كتب حسين تتر المسلسل الذي يكون من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وغناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وأعربت النجمة نادية الجندي، عن إعجابها الشديد بكلمات الأغنية حيث كتبت تعليق بمنشور عند الشاعر تامر حسين، قالت فيه،:"تسلم على الكلمات الحلوة دي أنت موهوب ربنا يوفقك، والأغنية طلعت تحفة كلمات لحن توزيع غناء، بشكركم جميعًا".

وبدوره رد الشاعر تامر حسين، قائلًا،:" متشكر جدًا يا أستاذة ويشرفني أني أشارك في عمل لنجمات كُبار ليهم تاريخ كبير زي حضرتك وباقي نجمات المسلسل وبالتوفيق ليكم ان شاء الله، كل سنة وحضرتك طيبة".


مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة فى السينما خلال الثمانينيات، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل"Golden Girls".

وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

يشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

بعد كتابته تتر مسلسل"سُكر زيادة".. نادية الجندي تشيد بموهبة تامر حسين
بعد كتابته تتر مسلسل"سُكر زيادة".. نادية الجندي تشيد بموهبة تامر حسين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكر زيادة تتر مسلسل سكر زيادة

أخبار تهمك

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

منذ ساعة و نصف

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو ينهي أحلام ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

لايزال يحلم بضم نيمار.. تعليق ناري بشأن مفاوضات ريال مدريد وخائن برشلونة

منذ نصف ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يضع شرطا وحيدا من أجل إعادة نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نادية الجندي ترد اقتباس فكرة مسلسل "سكر بزيادة" من فيلم  "The golden Girls "

"شعنينة مباركة".. نانسي عجرم في أحدث إطلالة لها مع أسرتها

إحساس جديد "نانسي عجرم تشارك جمهورها عزف الكامنجا لأغنيتها"

البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)

السيناريست أمين جمال يكشف لـ "الفجر الفني" عن سبب تغيير اسم "نساء من ذهب" لـ"سكر زيادة"

نادية الجندي: مشهد الأكشن مع السقا عمل انقلاب على السوشيال ميديا.. وتعليقات الجمهور أعجبتني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 ص

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة