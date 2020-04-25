من دلالات النجاح.. تصدر التريند وفانوس "البرنس" في السوق

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نشر محمود رمضان الشقيق الأكبر للفنان محمد رمضان ومدير أعماله أمس الجمعة عبر خاصية الإستوري بموقع تبادل الصور "انستجرام"، صورة نشرها أحد الأشخاص لفانوس مصمم خصيصًا وعليه صورة بوستر مسلسل "البرنس"، ومعلق عليه كاتبا: "رمضان أحلى مع نمبر وان الفنان محمد رمضان"، وحرص محمود رمضان على نشره وعمل تاج للفنان محمد رمضان، الذي قام بإعادة نشره من خلال خاصية الإستوري أيضًا.



واستطاعت الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" أن تحتل تريند مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت التريند في دول عديدة منها، الأردن والسودان وفلسطين والسويد وغيرهم.



ويجسد الفنان محمد رمضان في المسلسل شخصية رضوان البرنس الذي يعمل صنايعي دوكو سيارات، ويشاركه بطولة العمل كلا من الفنانين، أحمد زاهر، وعبدالعزيز مخيون، ونور، ونجلاء بدر، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد علاء، وأحمد داش، وإدوارد، ورحاب الجمل. وأخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.