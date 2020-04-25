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لاتراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم أحمد حجازي

السبت 25/أبريل/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

لايزال يصر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليكون أولى تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.

 

وكان الأهلي قد تواصل مع حجازي مؤخرا لجس نبض اللاعب للعودة للقلعة الحمراء، ولكن اللاعب أكد أنه يرغب في مواصلة تجربته الإحترافية.

 

ويصر مسئولو الأهلي على تجديد المفاوضات مع اللاعب، خاصة وأنه يعد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية خلال أخر 20 عام.

 

ويتولى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ملف أحمد حجازي لحسمه في الفترة المقبلة وإعادة اللاعب للقلعة الحمراء.

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