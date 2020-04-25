محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.





وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء محافظة البحر الأحمر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسرني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكري الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، والتى أثبتت قدرة وبراعة القوات المسلحة بأبطالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن، فضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، إن هذه الذكرى الغالية ستظل دائمًا وأبدًا فخرًا لكل المصريين، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".





وكما بعث محافظ البحر الأحمر، برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة على كافة المستويات.





خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





4092 مصابا بكورونا في مصر





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



