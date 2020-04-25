العثور على جثة "مجهول الهوية" بترعة في بني سويف

عثر أهالي مدينة الفشن جنوب بني سويف، على جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية بدائرة المركز، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفي الفشن المركزي.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ بعثور الأهالي على جثة طافية فوق مياه ترعة الإبراهيمية بدائرة المركز.





وعلى الفور انتقل الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن والنقيب عمرو حسونة، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين أنها لشخص مرتديًا ملابسه، في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية.





وجرى انتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف بإشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ورئاسة رئيس مباحث الفشن، لكشف ملابسات الواقعة.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.





10 آلاف كمامة وقفاز طبي





وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، عن ضبط 10 آلاف كمامة قفاز طبي ومطهرات قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين بشأن الحملة التي نفذتها المديرية، برئاسة المهندس وصفى عبد الله، بالاشتراك مع تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة ومباحث التموين بمديرية الأمن، والتي أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات طبية ومواد مطهرة، حيث تم ضبط 6500 قفاز طبي و3250 كمامة، و20 لتر كحول.





ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع مباحث التموين والجهات ذات الصلة من الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحال العامة والمصانع والمخابز ومحلات المستلزمات الطبية والصيدليات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.



