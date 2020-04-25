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الإمارات.. "سلطان الجابر" يقدم الشكر لموظفي "أبوظبي للإعلام"

السبت 25/أبريل/2020 - 04:11 م
رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات - سلطان الجابر
رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات - سلطان الجابر
الفجر

قدم رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم السبت، الشكر لموظفي  "أبوظبي للإعلام" على جهودهم خلال اجتماع عن بعد لإدارة الشركة وعدد من الموظفين تناول جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتطبيق استراتيجية الشركة، وتمكين الكفاءات المواطنة، والمحتوى المتميز خاصة في شهر رمضان المبارك، حسبما ذكر "أبوظبي للإعلام" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد ثمن يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام ومساهماتها الفاعلة في دعم جهود الحكومة الإماراتية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أن هذه الوسائل أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات وإيصال المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور بكل مهنية واحترافية بعيداً عن الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس عن بُعد، برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومنى المري نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

كما حضر راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومالك ال مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، وعبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومريم القصاب آل علي عضو، ومحمد جلال الريسي مدير عام المجلس بالإنابة.

وذلك انسجاما مع التدابير والإجراءات الحكومية الرامية إلى استخدام التكنولوجيا للحد من الاختلاط وتعزيز أدوات التباعد الاجتماعي.

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