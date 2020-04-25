الإمارات.. "سلطان الجابر" يقدم الشكر لموظفي "أبوظبي للإعلام"

معالي د #سلطان_الجابر يشكر موظفي #أبوظبي_للإعلام على جهودهم خلال اجتماع عن بعد لإدارة الشركة وعدد من الموظفين تناول جهود التصدي ل #فيروس_كورونا وتطبيق استراتيجية الشركة، وتمكين الكفاءات المواطنة، والمحتوى المتميز خاصة في شهر #رمضان المبارك #عطاء_في_عملي_وسلامه_في_بيتي #حاضرين pic.twitter.com/0uujY6zPL3

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم السبت، الشكر لمو

وكان مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد ثمن يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري، الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام ومساهماتها الفاعلة في دعم جهود الحكومة الإماراتية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أن هذه الوسائل أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات وإيصال المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور بكل مهنية واحترافية بعيداً عن الإشاعات والمعلومات المغلوطة.





جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس عن بُعد، برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ومنى المري نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.





كما حضر راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومالك ال مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، وعبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومريم القصاب آل علي عضو، ومحمد جلال الريسي مدير عام المجلس بالإنابة.





وذلك انسجاما مع التدابير والإجراءات الحكومية الرامية إلى استخدام التكنولوجيا للحد من الاختلاط وتعزيز أدوات التباعد الاجتماعي.



