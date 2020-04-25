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محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، استمرار حملات التطهير والتعقيم المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تشمل كافة الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، كذا الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الأعمال داخل الأسواق والمناطق الحيوية التى تشهد اقبالًا من المواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ حملات التطهير والتعقيم لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، مؤكدًا علي ضرورة مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية والإلتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التى اقرتها الجهات المعنية والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة فى الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة مترًا بين المواطنين للعبور من هذه المرحلة العصيبة بسلام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي عدم إقامة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية)، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والجهات الأمنية، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا
محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا
محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا
محافظ كفرالشيخ يتابع استمرار عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا

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