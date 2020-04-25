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الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم المحمدي

السبت 25/أبريل/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بأن الأهلي قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أنه ليس هناك أي عروض حالية لضم المحمدي.

وأضاف المنياوي في تصريحات تليفزيونية :" المحمدي لا يمتلك أي عروض سواء من الأهلي أو أي فريق أخر".

واضاف أن الأمر ربما لم يتعد حديث بعض وكلاء اللاعبين ونادي الإسماعيلي لا يتعامل سوي مع العروض الرسمية.

وأوضح أن المحمدي مستمر مع الإسماعيلي ولن يلعب محلياً سوي للدراويش واذا كانت هناك عروض خارجية فسيجري مناقشتها في ظل الاحتياجات الفنية .

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