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20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في بيش شمال جازان

السبت 25/أبريل/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 20 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة بيش شمال منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن المصابين أجانب مخالطون لمصاب سابق كان قادماً من جدة قبل مدة ويعاني من أعراض مرضية، قبل اتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه.

ويذكر أن عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" بمنطقة جازان وصل قبل يومين إلى 24 حالة وفق المؤشر المخصص لحالات "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.


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