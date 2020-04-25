رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء



وأشار الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، إلى أن لابد من أن نغرس في أطفالنا وأولادانا الانتماء وحب الوطن والدفاع عنه مها كلفنا الأمر والعقيدة في "التربية الوطنية".



وأضاف أنه لابد من تغيير الفكر المجتمعي من الانحدار الثقافي الذي طرأ على كثير من شباب المجتمع إلى وعي وفهم وتنمية وتربية أجيال جديدة بفكر سوي معتدل وسليم يعلم الأجيال حب الانتماء وحب الوطن عبادة وأن تاريخ مصر على مر العصور يتعلم منه جميع دول العالم، وأن ما يقدمة رجال الجيش المصرى العظيم ورجال الشرطة البواسل من تضحيات فدائية بأرواحهم من اجل رفعة شأن الوطن هو بسبب حبه الشديد لتراب الوطن العزيز والغالي.







تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.ووجه الدكتور أحمد جابر شديد تحية عرفان وتقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ثمنًا للدفاع عن أمنه واستقراره والحفاظ عليه وحماية مقدراته.وأكد رئيس الجامعة، على أن ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة ستظل دائما وأبدا فخرا لأبناء مصر المخلصين كأروع مثال على التضحية والفداء في سبيل الوطن، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على الشعب المصري ومصرنا بالمزيد من الخير والأمن والسلام.وأضاف رئيس الجامعة أن لابد وان يعرف الأجيال القادمة جميع الشهداء سواء من الشرطه أو الجيش وقصصهم البطولية التى قدموها من أجل رفعة وبقاء الوطن ولابد يبقي فيه مائه مليون منسي وأبو شقره وشوشه وزيدان ومصطفي جاويش وحجازي والحوفي وغيرهم من الابطال في كل بيت في مصر التى ضحوا بانفسهم وحياتهم من أجل الابقاء على الدولة المصرية عالية شامخة ابية أمام الطامعين والطغاه وكل من تسول له نفسه الاضرار بمصر وأمنها وزعزعزة استقرارها.