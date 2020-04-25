سعد الهلالي: التشكيك سلاح تجار الدين لفرض سلطتهم على الشعب (فيديو)

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإسلام هو مقام ربنا بقلبك، منوهًا بأن الإنسان يكون مطمئنا بمدى صدقه مع الله.





وأضاف "الهلالي"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن الإنسان عليه أن يستفتي قلبه؛ لأنه لن يكذب على نفسه ولا ينافقها، وما يعتقد أنه صواب يكون هذا هو الإسلام.





وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن التشكيك بين العبد وربه، والتشكيك في قلب الإنسان وضميره وفي ثقته بالله، هو سلاح تجار الدين الذي يستخدموه لفرض سلطتهم وحاكميتهم على الشعب.





ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال في تصريحات سابقة، إن الإنسان مسؤول عن نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يتحمل ذنبه يوم القيامة شخص أفتاه بفتوى لا توافق دين الإسلام المبنى على اليسر والوسطية والسماحة، مشيرًا إلى ضرورة أن يجتهد الشخص ويطلع على الآراء ولكن لا يتقيد بفتوى معينة، وتابع: "أي شخص يأخذ منه ويرد كل فتوى ممكن تأخذ منها أو تردها".





وأضاف "الهلالي"، أن على الإنسان أن ينظر للفتوى على أساس موافقتها لرحمة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يجتهد هو بنفسه، وتابع: "المجتهد المخطئ له أجر، وعندما يصيب له أجران.. ولا تأخذ بالفتوى التي لا ترى فيها رحمة الله".





وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن مؤسسة الأزهر الشريف تقدم معلومات، لافتًا إلى أن الفتوى المعتبرة لدى أي إنسان غير ملزمة لغيره، وتابع: "الشيء الوحيد المعتبر هو التوافق الشعبي، بمعنى أن مجلس النواب عندما يصدر قانونا يكون معتبرًا وملزمًا".



