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رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا

السبت 25/أبريل/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم السبت، بمتابعة الوضع الصحي بقرية "الزعفران" المعزولة صحيا بسبب فيروس كورونا المستجد، مع توفير كافة الخدمات والسلع الغذائية لأسرة المتضررة من فرض العزل الصحي.

وأكد يونس، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقديم كل الدعم المناطق المتأثرة بالفيروس.

من جهة أخري، فقد أشرف رئيس مركز ومدينة الحامول، علي عدم إقامة وفض السوق الأسبوعي بالمدينة، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الإختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا
رئيس الحامول بكفرالشيخ: توفير السلع الغذائية لأهالي "الزعفران" المعزولة صحيًا

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