بعد عرض الحلقة الثانية من "حب عمري".. هيثم شاكر يتصدر تريند "جوجل"

Advertisements

تصدر الفنان هيثم شاكر، تريند "جوجل" حيث أصبح الأكثر بحثًا عبر مؤشرات "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب عرض الحلقة الثانية من مسلسله الجديد "حب عمري".



حققت الحلقة الأولى والثانية من المسلسل نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث أشاد الجمهور بدور الفنان هيثم شاكر، معربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة باقي حلقات المسلسل.



جدير بالذكر أن عرض الفنان هيثم شاكر، حياته للخطر عند إنقاذه للممثلة أماني كمال، ومساعدتها في الهروب من أتباع طليقها.



جاء هذا في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حب عمري"، كما حرص هيثم، ضمن أحداث الحلقة على الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته الممثلة سهر الصايغ.



مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.



"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

