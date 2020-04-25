انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية (صور)



وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالي من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي.



ومن جانبه، قال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كافة الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظًا على حياة المواطنين والمارة.





على جانب اخر، شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات مكبرة خلال الايام الماضية، للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء، خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الحزم، وتحويلها للقضاء العسكري، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم.



وقام حي وسط حملة إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة فورية، بقيادة العميد فادي وديع، رئيس وسط، وتم تنفيذ قرارات الهدم لعقارين بمحرم بك، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بالعقار الكائن بـ2 و4 حارة أسعد مع الإبعادية بمحرم بك، وهي عبارة عن إزالة الدور السادس علوي والدور الخامس (دور الخدمات).





كما تم تنفيذ إزالة طبقا لقرار الإزالة الصادر للعقار 6 و8 حارة أسعد مع الأبعادية، حيث تم إزالة بالدور السادس والدور السابع علوي.



وتحت إشراف نجوى أمين، رئيسة حي الجمرك، شن الحي حملة صباحية للقضاء على البناء المخالف بتواجد الإدارات المعنية، من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، المشروعات، وتم من خلالها تنفيذ قرار الإزالة بالعقار الكائن بـ15 حارة مدورة الدور الحادي عشر.



كما تم استكمال تنفيذ قرار الإزالة للعقار الكائن بـ25 حارة مدورة ابتداءً من الدور الثاني عشر وحتى الدور الخامس.



وفى حي العامرية ثان، تم شن حملة فورية، بتواجد رئيس وحدة التدخل وجميع الإدارات المعنية وفي وجود طوق أمني من قسم عامرية ثان، حيث تمت إزالة فيلا مكونة من دور أرضي ودور أول علوى، في أول شارع متفرع من شارع عمر المختار بالكينج قبلي، وتم إزالتها لسطح الأرض.



وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقي، رئيس الحي، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب، سكرتير عام الحي، ورئيس وحدة الإزالة وقوات من قسم العامرية أول، والإدارات المعنية، تم شن حملة إزالة لتنفيذ القرارات رقم (61-64- 71) لسنة 2020 بقرية الكرنك ومرغم بحري وشارع القسم.



وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار بواسطة 3 سيارات إطفاء.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

شهد حي المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم السبت، إنهيار جزئي في عقار بمنطقة أرض سباهي بالسيوف، دون حدوث أي من الإصابات.