إليوت: محمد صلاح "ملك" وقدوة لشباب ليفربول

تحدث هارفي إليوت الجناح الإنجليزي الشاب لاعب ليفربول، عن السر وراء تطور مستواه مع الريدز هذا الموسم .





انتقل اليوت صاحب الـ17 عام إلى ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيف الماضي قادمًا من فولهام، حيث يُعد الشباب الإنجليزي أحد المواهب الذي سيعتمد عليها المدير الفني يورجن كلوب في السنوات المقبلة.





وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قال إليون :"تطور مستوايا مع ليفربول بسبب تواجدي بشكل يومي بجانب محمد صلاح في التدريبات فهو قدوة للشباب ".





وتابع بوصف محمد صلاح، وقال إليوت :"صلاح ملك، يستحق أن أقول عنه ذلك".





وتابع :"أنا أنظر إلى صلاح فهو يلعب في نفس مركزي وأنا أحبه كثيرًا، أنا أتابع أسلوبه وطريقته في اللعب، وشخصيته خارج وداخل الملعب".



