Advertisements

مباريات دون جماهير.. حلًا إجباريًا في ظل تفشي كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

حذرت الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين، من استئناف مباريات كرة القدم، قبل وضع جميع الترتيبات والتحصينات اللازمة بشأن الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أثر ذلك بوقف منافسات كرة القدم في معظم أنحاء العالم منذ النصف الأول لشهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان أصدرته اليوم السبت:"من الواضح أنه قبل أي استئناف لنشاط كرة القدم، يجب وضع ترتيبات مناسبة لاختبارات للمشاركين، وهذا أمر محوري في خطتنا الحالية، كما هو الحال بالنسبة للتأكد من عدم وجود أي تأثيرات سلبية على البلاد."

 

وكشفت تقارير صحفية، أن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخططون لاستئناف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري، خلال شهر يونيو المقبل.

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

لايزال يحلم بضم نيمار.. تعليق ناري بشأن مفاوضات ريال مدريد وخائن برشلونة

منذ نصف ساعة

فايلر يضع شرطا وحيدا من أجل إعادة نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

كريستيانو رونالدو ينهي أحلام ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

منذ ساعة و نصف

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 ص

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة