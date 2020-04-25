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"الراجحي" يعتمد الدليل الإرشادي للوقاية من "كورونا" في مكان العمل

السبت 25/أبريل/2020 - 04:33 م
أحمد الراجحي
أحمد الراجحي
الفجر السعودي
أصدروزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل ليكون دليلًا إجرائيًا للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل وفقًا للصيغة المرافقة مع القرار.

وجاء في الفقرة الثانية من القرار الوزاري إلزام منشآت القطاع الخاص والتي تعمل ضمن الأنشطة المستثناة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل لمكافحة كورونا باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (COVID-19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية.

يأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية العاملين في مقرات أعمالهم من الإصابة بفيروس كورونا، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملين في القطاع الخاص ومساندة لجهود الدولة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وتفشيه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 / 09 / 1440 هـ.

ويذكر ان أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.

وأوضح المتحدث حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

وأشار إلى تسجيل 9 حالات وفاة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جدة ومكة المكرمة، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

وذكر المتحدث أن نسبة السعوديين في الإصابات اليومية الجديدة، السبت، تصل إلى 24%.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.

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