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مباريات حرمتنا كورونا من مشاهدتها في شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
تحتفل الأمة العربية الإسلامية غداً الجمعة 24 أبريل، بحلول شهر رمضان المبارك، والذي سيكون خالياً من المباريات، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسبب كورونا في تعليق كافة لأنشطة الرياضية منذ منتصف مارس الماضي، دون وضوح الرؤية حول وجود موعد محدد لإستئناف النشاط في معظم بلدان العالم.

الدوري الألماني الإستثناء الوحيد
وكشفت تقارير صادرة من ألمانيا اليوم الخميس، أن الدوري الألماني " بوندزليجا " في طريقه للعودة دون جماهير، وذلك في يوم 9 مايو القادم، والذي سيوافق 8 من شهر رمضان المبارك، ومن ثم قد ترى مباريات كرة القدم النور في هذا الشهر، بعد توقف أكثر من 50 يوماً.

مباريات حال كورونا دون اقامتها
وتسبب كورونا في حرمان الجماهير من الكثير من المباريات القوية خلال هذا الشهر، حيث كان من المقرر أن تدخل جميع البطولات مراحلها الحاسمة خلال شهر رمضان، والذي سينتهي يوم 23 مايو المقبل.

ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي، أبرز القمم التي كان مزمعاً اقامتها خلال الشهر الكريم.

2 رمضان
كان مقرراً اقامة مباراة نهائي بطولة كأس فرنسا بين فريقي باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، فضلاً عن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

3 رمضان
مباراة ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال، ومباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومباراتي روما وإنتر ميلان، ولاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

8 رمضان
مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، والزمالك والرجاء البيضاوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقا في المغرب.

9 رمضان
مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي، وباقي مباريات الجولة 36 من البطولة.

10 رمضان
مباراة أتليتيكو مدريد وريال مدريد، وفياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني، وباقي مواجهات الجولة 34.

11 رمضان
مباراتي النصر السعودي والعين الإماراتي، والتعاون السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

15 رمضان
مباريات العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء في القاهرة.

16 رمضان
مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وباقي مباريات الجولة 37 من عمر البطولة.

17 رمضان
مبريات الجولة 35 من الليجا، وفيها يلتقي برشلونة مع إسبانيول، وريال مدريد مع ألافيس، بالإضافة لمباريات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

20 رمضان
مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني، والتي كان مقرراً أن يتواجه خلالها ريال مدريد مع غرناطة، وبرشلونة مع بلد الوليد.

24 رمضان
مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبرز مواجهاتها ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، نيوكاسل وليفربول، مانشستر سيتي ونوريتش سيتي.

ومباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني، وأبرز مواجهاتها برشلونة ضد أوساسونا، وريال مدريد ضد فياريال.

ومباريات الجولة 37 من الدوري الإيطالي، وأبرز مبارياتها، كالياري ويوفنتوس، وإنتر ميلان ونابولي.

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