Advertisements

وصفة سهلة التحضير.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

السبت 25/أبريل/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
لكل ست بيت تحرص على تقديم طبق حلويات بعد وجبة الإفطار لأفراد أسرتها نسهل عليك يوميا طرق عمل الحلويات المختلفة تختارين منها ما يحلو لكي ويناسب ذوقك، ومن هنا نقدم لكِ اليوم في سفرة قان يوم رمضان طريقة عمل عجينة القطايف زي ما بتشتريها بالظبط لتحضيرها بكل سهولة لأفراد أسرتك للحصول على عجينة يسهل تقديمها وتنزيينها بالمكسرات المختلفة.

المقادير 
1/2  كوب دقيق 
1/2 كوب سميد 
قمح مطحون 
3 كوب ماء بارد 
 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
3 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة خميرة

طريقة تحضير القطايف
ضعي جميع المكونات الجافه في وعاء، ونخلطهم جيدا ثم نضيف الماء تدريجيا مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينه لينه

اتركي العجين لمده ساعه تقريبا حتى تخمر ثم صبيها في مقلاة ساخنة مسبقا على نار متوسطة . 

يمكن صبها بواسطة المغرفة للحصول على حجم واحد

ملحوظة مهمة
ظهور الفقاعات على سطح العجين، دليل على نضجها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكونات القطايف طريقة تحضير القطايف في رمضان طريقة تحضير القطايف القطايف

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لايزال يحلم بضم نيمار.. تعليق ناري بشأن مفاوضات ريال مدريد وخائن برشلونة

منذ 33 دقيقة

فايلر يضع شرطا وحيدا من أجل إعادة نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 4 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم المحمدي

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

طريقة تحضير عجينة البيتزا الدايت

القطايف بالمكسرات.. حلوى شهية حضريها لأسرتك بعد الإفطار

لـ"ست" البيت الشاطرة.. وفري في التكلفة وحضري هذه الحلويات على مائدتك الرمضانية

حلويات العيد.. طريقة عمل كحك العيد بالملبن.. وطريقة البيتي فور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

11:09 ص

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة