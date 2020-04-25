وصفة سهلة التحضير.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

طريقة تحضير القطايف

ضعي جميع المكونات الجافه في وعاء، ونخلطهم جيدا ثم نضيف الماء تدريجيا مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينه لينه





اتركي العجين لمده ساعه تقريبا حتى تخمر ثم صبيها في مقلاة ساخنة مسبقا على نار متوسطة .





يمكن صبها بواسطة المغرفة للحصول على حجم واحد





ملحوظة مهمة

ظهور الفقاعات على سطح العجين، دليل على نضجها.