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وصفة سهلة التحضير.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل
السبت 25/أبريل/2020 - 04:25 م
لكل ست بيت تحرص على تقديم طبق حلويات بعد وجبة الإفطار لأفراد أسرتها نسهل عليك يوميا طرق عمل الحلويات المختلفة تختارين منها ما يحلو لكي ويناسب ذوقك، ومن هنا نقدم لكِ اليوم في سفرة قان يوم رمضان طريقة عمل عجينة القطايف زي ما بتشتريها بالظبط لتحضيرها بكل سهولة لأفراد أسرتك للحصول على عجينة يسهل تقديمها وتنزيينها بالمكسرات المختلفة.
المقادير
1/2 كوب دقيق
1/2 كوب سميد
قمح مطحون
3 كوب ماء بارد
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة خميرة
طريقة تحضير القطايف
ضعي جميع المكونات الجافه في وعاء، ونخلطهم جيدا ثم نضيف الماء تدريجيا مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينه لينه
اتركي العجين لمده ساعه تقريبا حتى تخمر ثم صبيها في مقلاة ساخنة مسبقا على نار متوسطة .
يمكن صبها بواسطة المغرفة للحصول على حجم واحد
ملحوظة مهمة
ظهور الفقاعات على سطح العجين، دليل على نضجها.
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