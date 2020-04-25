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يسرا تروج لـ الحلقة الجديدة من مسلسل "خيانة عهد" عبر "تويتر"

السبت 25/أبريل/2020 - 04:51 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
روجت الفنانة يسرا، لـ الحلقة الجديدة من مسلسلها "خيانة عهد" الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الجاري، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات "تويتر".

حيث نشرت يسرا صورة لها من الحلقة الجديدة أثناء قرائتها لـ الفنجان وعلقت عليها قائلةُ: "مش دايمًا الفضول نتيجته كويسة، ساعات الجهل ممكن يبقى أحسن من المعرفة مش دايمًا الفضول نتيجته كويسه، ساعات الجهل ممكن يبقى أحسن من المعرفة".

مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة يسرا وعبير صبري وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وهنادي مهنى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل "خيانة عهد" عبر اربع قنوات، حيث يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 11، كما يعرض على قناة "الحياة" الساعة 6 ونصف مسًاء، ويعرض عبر قناة "الاولى" الساعة 7 مسًاء، وعلى قناة "دبي" الساعة 7 مسًاء.
يسرا تروج لـ الحلقة الجديدة من مسلسل "خيانة عهد" عبر "تويتر"
يسرا تروج لـ الحلقة الجديدة من مسلسل "خيانة عهد" عبر "تويتر"

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