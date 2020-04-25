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كبائن آلية لتعقيم العاملين والمترددين بمستشفيات قنا الجامعية

السبت 25/أبريل/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن تركيب وتشغيل عدد (2) كابينة تعقيم أفراد ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بها والجمهور الخارجي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا. 

وكما أكد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من تخفيض العمل بالعيادات الخارجية وقوائم العمليات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير والبروتوكولات التي وضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الحرص على سلامة جمهور المستشفيات الجامعية والفرق الطبية والعاملين من خطر الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد كما تهدف الى المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بقدر الإمكان.

وأضاف الدكتور سامر سعد فؤاد المشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن تلك الكابينة تقوم برش الشخص المار من خلالها بصورة آلية والهدف منها تعقيم الأفراد من الفيروسات والأجسام الضارة التي قد تكون عالقة بأجسامهم وملابسهم خلال المعاملات اليومية، كما أضاف أنه جار الرش اليومي لجميع منشآت المستشفيات الجامعية بأدوات ومواد التعقيم المختلفة.

وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا بالأمس بتطهير عدد ٢١٢١ منشأه و١٠٢ شارع و٨ مواقف لسيارات الأجرة وموقعين للعمل في مدن بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة فاطمة أحمد رئيس مدينة نقادة أنه تم تطهير ٩٨٣ منشأة وموقع، وذكر عبدالراضي عربي رئيس مدينة دشنا أنه تم تطهير ٣٣٧ منشأه وشارع.

 ومن جانبه ذكر أشرف أنور، رئيس مدينة قنا أنه تمت اعمال التطهير في عدد ٢٢٥ منشأة وشارع، وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة الوقف، إنه تم تطهير ١٦٧ ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف. 

ومن جانبه قال العميد أحمد أبوبكر، رئيس مدينة فرشوط إنه تمت أعمال التطهير في ١٥٤ منشأة وموقع وأوضح محمد موسى، رئيس مدينة قفط، أنه تم تطهير ١٣٣ منشأه وشارع بالمدينة ومن جانبه قال العميد خالد فوزي رئيس مدينة قوص إنه تم تطهير ١١٤ منشأة.

 كما ذكر خالد عويس، رئيس مدينة أبو تشت، أنه تم تطهير ٧٣ منشأة كما تم تطهير ٤٧ منشأه وشارع بمدينة نجع حمادي وفق لما صرح به عبداللاه أحمد، رئيس المدينة. 
كبائن آلية لتعقيم العاملين والمترددين بمستشفيات قنا الجامعية
كبائن آلية لتعقيم العاملين والمترددين بمستشفيات قنا الجامعية

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مستشفيات قنا الجامعية كبائن الية المترددين العاملين الجمهور

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