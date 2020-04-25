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سفرة اليوم الثاني من رمضان.. أرز بالشعرية وبطاطس بالفراخ وسلطة زبادي وعصير فراولة.. المكونات وطريقة التحضير

السبت 25/أبريل/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
سفرة اليوم الثاني من رمضان.. أرز بالشعرية وبطاطس بالفراخ وسلطة زبادي وعصير فراولة.. المكونات وطريقة التحضير

هنقدم في سفرة ثان يوم رمضان طريقة عمل الأرز بالشعرية وبطاطس بالفراخ وسلطة زبادي وعصير فراولة بوصفات سهلة جدا وبمقادير بسيطة 

طريقة تحضير البطاطس
هنقطع البطاطس لشرائح
فرخه متبله بالبهارات 
عصير طماطم
بصل مقطع شرائح
ملح وفلفل أسود وكمون وأي بهارات عندك
وشوربة

هنجيب صينية وهنحط فيها شرائح البصل وعليها البهارات والبطاطس وقطع الفراخ وعصير الطماطم وشوربة ونحطها على النار شوية ولو معندكيش شوربة ممكن تستبدليها بماية عادي وتضيفي مكعب مرقة دجاج هيديكي نفس الطعم وبعد م نسويها ندخلها الفرن قبل المغرب تتحمر وتاخد وش.

طريقة تحضير الأزر
كوب ونص 
ربع كوب من الشعيرية 
3 أكواب من الماء، ولو عندك شوربة يبقى كويس طبعا 
وملعقة كبيرة سمنة 
وملعقة كبيرة من أي زيت عندك بتستخدميه 
وربع ملعقة ملح

طريقة التحضير
هنحمر الشعيرية في السمنة والزيت حتى نحصل على اللون الذهبي وبعدين ننزل بالأرز ونفضل نقلب ونضيف الشوربة أو الماء حسب الموجود والملح ونتركها على ناار متوسطة حتى يستوي.

سلطة الزبادي
3 أكواب من الزبادي 
ثمرة خيار
فص ثوم
زعتر وشبت وزيت زيتون

قشري الخيار وقطعيه مكعبات قطع صغيرة جدا، واضغطي على الخيار في المصفاه لتصفية المياه جانبا، وافرمي الثوم جيدا مع قليل من زيت الزيتون والملح
اخلطي الزبادى مع الخيار في  وعاء، وضيفى خليط الثوم، ثم ضعي التوابل حسب الرغبة 

عصير الفراولة
واعملي عصير الفراولة سواء باللبن أو بالماء حسب رغبتك ومقدار السكر اللي بتسخدميه وعند التقديم ضعي فيه قطع من الثلج

وبكده سفرة ثاني يوم رمضان تكون جهزت معانا رتبيها وقدميها لأفراد أسرتك بطريقة جذابة وبالهنا والشفا

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