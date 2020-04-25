موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان 2020 السبت 2 ramadan | موعد الإفطار في مصر

نقدم لكم في بوابة الفجر الإلكترونية موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان اليوم السبت 25 أبريل، ضمن مواقيت الصلاة للمسلمين، إذا يرعب الكثيرين في معرفة مواعيد صلاة المغرب في مصر، ومختلف الدول العربية، ويكون انقضى اليوم الثاني من شهر رمضان 2020، ويستحب عن أذان المغرب الدعاء لأنه من أكثر الأوقات استجابة للصائم تكون عند الإفطار، لهذا نرفق لكم موعد الافطار وموعد أذان المغرب في المقال التالي.









أذان المغرب ثاني يوم رمضان





وبإعلان الأذان لثاني صلاة المغرب في رمضان، يكون قد انقضى اليوم الثاني من رمضان 2020 الضيف الذي يحل كعادته خفيف وسريع، وكل عام وأنتم بخير لذا يجب على كل مسلم أن يجهز دعاء ثاني أيام رمضان لاغتنام تلك الفرصة الذهبية التي لا تعوض بعد انقضائه.





وبخصوص موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 1441، وذلك ضمن مواقيت الصلاة للتعرف علي توقيت أذان مغرب مصر القاهرة، وفي جميع دول الوطن العربي تكون كالتالي:-





في مصر القاهرة “6:28 pm”.

في السعودية مكة “6:43 pm”.

في الأردن عمان “7:17 pm”.

في الجزائر “7:31 pm”.

في المغرب الدار البيضاء “7:11 pm”.

في الكويت “6:20 pm”.

في الامارات دبي “6:47 pm”.

في اليمن صنعاء “6:19 pm”.

في فلسطين غزة “7:17 pm”.

في ليبيا طرابلس “7:44 pm”.

في تونس “7:02 pm”.

في العراق بغداد “6:40 pm”.

في السودان الخرطوم “6:06 pm”.

في قطر الدوحة “6:01 pm”.









دعاء ثاني يوم رمضان





وفي سياق الحديث عن أذان المغرب ثاني يوم رمضان، يفضل الدعاء عند سماع الأذان والتوسل إلي الله طمعا في نيل أجر هذا الشهر الفضيل، والتعجيل بالفطور كما أمرنا النبي، لأن للصائم دعوة لا ترد





وعن دعاء ثاني يوم رمضان ورد عن النبي من أدعية رمضان “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”.



