Advertisements

موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان 2020 السبت 2 ramadan | موعد الإفطار في مصر

السبت 25/أبريل/2020 - 04:48 م
دعاء ثاني يوم رمضان
دعاء ثاني يوم رمضان
موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان 2020 السبت 2 ramadan | موعد الإفطار في مصر

نقدم لكم في بوابة الفجر الإلكترونية موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان اليوم السبت 25 أبريل، ضمن مواقيت الصلاة للمسلمين، إذا يرعب الكثيرين في معرفة  مواعيد صلاة المغرب في مصر، ومختلف الدول العربية، ويكون انقضى اليوم الثاني من شهر رمضان  2020، ويستحب عن أذان المغرب الدعاء لأنه من أكثر الأوقات استجابة للصائم تكون عند الإفطار، لهذا نرفق لكم موعد الافطار وموعد أذان المغرب في المقال التالي.


أذان المغرب ثاني يوم رمضان

وبإعلان الأذان لثاني صلاة المغرب في رمضان،  يكون قد انقضى اليوم الثاني من رمضان 2020 الضيف الذي يحل كعادته خفيف وسريع، وكل عام وأنتم بخير لذا يجب على كل مسلم أن يجهز دعاء ثاني أيام رمضان لاغتنام تلك الفرصة الذهبية التي لا تعوض بعد انقضائه.

وبخصوص موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 1441، وذلك ضمن مواقيت الصلاة للتعرف علي توقيت أذان مغرب مصر القاهرة، وفي جميع دول الوطن العربي تكون كالتالي:-

في مصر القاهرة “6:28 pm”.
في السعودية مكة “6:43 pm”.
في الأردن عمان “7:17 pm”.
في الجزائر “7:31 pm”.
في المغرب الدار البيضاء “7:11 pm”.
في الكويت “6:20 pm”.
في الامارات دبي “6:47 pm”.
في اليمن صنعاء “6:19 pm”.
في فلسطين غزة “7:17 pm”.
في ليبيا طرابلس “7:44 pm”.
في تونس “7:02 pm”.
في العراق بغداد “6:40 pm”.
في السودان الخرطوم “6:06 pm”.
في قطر الدوحة “6:01 pm”.


دعاء ثاني يوم رمضان

وفي سياق الحديث عن أذان المغرب ثاني يوم رمضان، يفضل الدعاء عند سماع الأذان  والتوسل إلي الله طمعا في نيل أجر هذا الشهر الفضيل، والتعجيل بالفطور كما أمرنا النبي، لأن  للصائم دعوة لا ترد

وعن دعاء ثاني يوم رمضان ورد عن النبي من أدعية رمضان “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”.

موعد اذان المغرب ثاني ايام رمضان 2020 السبت 2 ramadan | موعد الإفطار في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد آذان المغرب رمضان 1441 دعاء ثاني يوم رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد حول طقس ثاني أيام رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يتلقى عرضا سعوديا للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ يوم

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف درجة الحرارة القاتلة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

لايزال يحلم بضم نيمار.. تعليق ناري بشأن مفاوضات ريال مدريد وخائن برشلونة

منذ نصف ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع شرطا وحيدا من أجل إعادة نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

منذ ساعة و نصف

كريستيانو رونالدو ينهي أحلام ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

أفضل الأدعية في الشهر الكريم.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان

دعاء ثاني يوم رمضان.. تعرف على ثواب دعاء 2 يوم رمضان 2019

تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان.. وثواب وفضل هذا الدعاء

ننشر لكم دعاء ثالث يوم رمضان.. من أفضل الأدعية المستجابة في هذا التوقيت

مواقيت الصلاة وموعد رفع أذان المغرب بمحافظات مصر

قبل أذان المغرب.. دعاء اليوم السابع من رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:09 ص

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

09:13 م

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

08:58 ص

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

09:05 ص

سيناريوهات صادمة.. ماذا سيحدث لو مات زعيم كوريا الشمالية؟

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة