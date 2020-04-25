بعد غناء تتر مسلسل "البرنس" رضا البحراوي مطلوب على تويتر



وجائت أبرز التغريدات من قبل "زياد" قائلاُ:" انا اكتر حاجه وحشاني فعلا، رضا البحراوي وهو بيغني حاجه جديده في فرح مثلا، ما تعملنا حفله لايف كدا يابو رانسي ولا تغنيلنا حاجه جديده لايف كدا".



وتعد أغنية "برنس من يومك"، ثانى الأغنيات الدعائية للمسلسل بعدما طرح محمد رمضان خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية الأولى للمسلسل وتحمل اسم "شارع أيامى"، غناء حسن شاكوش.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.





تصدر النجم الشعبي رضا البحراوي، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر" وذالك بعد غنائه تتر مسلسل "البرنس" لـ النجم محمد رمضان بعنوان "برنس من يومك".