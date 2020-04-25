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شاهد.. بث مباشر لمسلسل 'عمر ودياب' الحلقة الثانية على قناة ON

السبت 25/أبريل/2020 - 05:58 م
عمرو ودياب
عمرو ودياب
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل "عمر ودياب" للفناني علي ربيع، ومصطفى خاطر مباشرة عبر يوتيوب HD.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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