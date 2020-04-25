تعرف على أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2020

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في رمضان هذا العام تتنافس فيه العديد من النجوم دور البطولة المطلقة بمجموعة مميزة ومتنوعة من الأعمال الدرامية والرومانسية والكوميدي والاكشن والخيال العلمي، وعلى المشاهد أن يختار ما ينال إعجابه ويرضي ذوقة.





ويرصد "الفجر الفني" لكم أهم أحداث الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2020





مسلسل " لعبة النسيان "



شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة النسيان" العديد من الأحداث المثيرة من أهمها وفاة زوج دينا الشربيني في المسلسل واصبحت ارمله.





مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثة في حول فتاة تفقد ذاكرتها، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد صفوت وأحمد داود وسوسن بدر وأسماء جلال، ويعرض المسلسل عبر شاشة "أم بي سي مصر" الساعة 10 مسًاء.







مسلسل " فرصة تانية "





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" العديد من الأحداث المثيرة من أهمها أن ياسمين صبري التي تجسد "ملك" فسخت خطوبتها مع أحمد مجدي الذي يجسد "زياد".





مسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وسارة الشامي وهبة مجدي ومحمد دياب وآيتن عامر، ويعرض المسلسل عبر شاشة "ON"الساعة 10 ونصف مسًاء، وعلى قناة "cbc" 12 صباحًا.







مسلسل " جمع سالم "





شهدت الحلقة الاولى من مسلسل "جمع سالم" العديد من الأحداث التي أثارت الجمهور منها أن زينة طبيبة قلب مشهورة وتتعاطي المخدرات.





مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة حول تبني الاطفال، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ودلال عبد العزيز، ويعرض عبر شاشة "النهار" الساعة 9 ونصف مسًاء.





مسلسل " لما كنا صغيرين "





شهد مسلسل "لما كنا صغيرين" أحداث عديد مثيرة من أهمها أن ريهام حجاج انفصلت عن زوجها محمود حجازي بعد أن شاهدة زوجها في غفله وهو يتعاطي المخدرات، كما أن نسرين أمين تجد نفسها في ورطه بعد أن تكتشف انها حامل من نبيل عيسى بدون زواج.





مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي ومحمود حميده ويهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، ويعرض المسلسل على قناة "الحياة" الساعة 10 وربع مسًاء، وعلى قناة "dmc" الساعة 9 ونصف مسًاء.







مسلسل " ونحب تاني ليه ؟"





شهد أيضًا مسلسل "ونحب تاني ليه" العديد من الأحداث المثيرة من أهمها أنفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها شريف منير بسبب اهماله لها.





مسلسل "ونحب تاني ليه؟" تدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وسوسن بدر، ويعرض المسلسل عبر قناة "cbc" الساعة 9 ونصف مسًاء.







مسلسل " ب100 وش "





تعرض الفنانة نيللي كريم، التي تجسد دور "سكرر لعديد من الأحداث خلال الحلقة الأولى من المسلسل حيث نصب عليها ىسر ياسين الذي يجسد دور "مروان" وأخذ منها الخاتم الألماس ويحبسها في جراج.





مسلسل "ب 100 وش" تدور أحداثة في حول النصب، ويشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآس ياسين وإسلام جمال وعلا رشدي، ويعرض عبر شاشة "الحياة" الساعة 8 إلا ربع مسًاء.







مسلسل " البرنس "



شاهد الفنان محمد رمضان، في الحلقة الأولى من "البرنس" أخوه وهو بيشم بودرة كما قامت الفنانة نور اللبنانية بصع اخوها على وجه بعد أن تسبب في انهيار حياتها الزوجية.





مسلسل "البرنس" يشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل ومحمد مهران، ويعرض المسلسل عبر شاشة "dmc"الساعة 7 إلاربع.





مسلسل " خيانة عهد "



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث المثيرة حيث اسيقظت يسرا على كابوس مرتدية فسان زفاف في الحلم وطرحة وجلست في الكوشة ولكن تظهر وهي تشعر بالضجة والخوف وهي ترتدي ملابس العروسة لتفاجئ بأيادي تشبه أيادي الوحوش تحاول جذبها من يدها، وتشاهد ابنها وهو يشم البودرة.





مسلسل " القمر آخر الدنيا "



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "القمر آخر الدنيا" العديد من الأحداث الغامضة فقدان بشرى لوالدتها سميرة عبدالعزيز وتدخل في حالة حزن شديدة.





مسلسل "القمر آخر الدنيا" تدور أحداثة في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة بشرى وعمرو عابد ومؤمن نور وسميرة عبدالعزيز، ويعرض المسلسل على قناة "النهار" الساعة 11 مسًاء.







مسلسل " ليالينا80 "



شهدت الحلقة الأولى العديد من ألاحداث المثيرة حيث تعرض إبنة إياد نصار وميدو عادل لحادث سير اصدمت سيارته بسيارة آخر كما استشهد الرئيس أنور السادات.





مسلسل "ليالينا" تدور أحداثة في فترة 80، ويشارك في بطولته الفنانة غادة عادل وإياد نصار وصابرين، ويعرض المسلسل عبر شاشة "cbc" الساعة 8 مسًاء.





مسلسل " رجالة البيت "





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "رجالة البيت" العديد من الواقف الكوميدية حيث قام أحمد فهمي واكرم حسني بسرقة المنتج وأكل ديك رومي والبحث عن ديك رومي آخر خوفًا من والدتهم.





مسلسل "رجالة البيت" تدور احداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد وأحمد فهمي، ويعرض على قناة "cbc" الساعة 12 مسًاء.





مسلسل " الأختيار "





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الأختيار" العديد من الأحداث المثيرة والحزينة في ذات الوقت حيث استشهاد عدد كبير من الظباط أثناء الفطار والقبض على عشماوي.





مسلسل "الأختيار" تدور أحداثة حول قصة الشهيد منسي، ويشارك في بطولته الفنان أمير كرارة ودينا فؤاد وأحمد العوضي، ويعرض عبر شاشة "ON" الساعة 9 مسًاء.







مسلسل " الفتوة "



شهدت الحلقة الأولى رفض ياسر جلال اقتحام منزله من فتوات أحمد صلاح حسني الذي يجسد دور"عزمي" كما يتصدى لفوات عزمي وياخذ منهم الإتاوت التي حصلوا عليها من الأهالي.





مسلسل"الفتوة" يشارك في بطولته الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي ومي عمر، ويعرض المسلسل عبر قناة "الحياة" الساعة 12 صباحًا.





مسلسل " النهاية "





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" العديد من الأحداث الغامضة حول تقدم الكنولوجيا ويتلقى يوسف الشريف تحذيز من زميلة ايمن الشيوي من أفكار بحثه الذي يقوم بإعداده عن الخلية وحل ازمة الطاقة.





مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار الخيال العلمي يشارك في البطولة الفنان يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل، ويعرض عبر شاشة"ON" الساعة 10 وربع مسًاء.





مسلسل " عمر ودياب "





شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "عمر ودياب" العديد من الأحداث الكوميدية حيث تعرض علي ربيع الذي يجسد شخصية "عمر" مدرب كرة السلة للإصابة أثناء المبارة في كتفه، كما سقط مصطفى خاطر"من على إحدى الأعمدة على إحدى السيارات ثم فقط وعيه.





مسلسل "عمر ودياب" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان مصطفى خاطر وعلي ربيع وهاجر عفيفي، ويعرض المسسلل عبر شاشة""ON"الساعة 6 ونصف مسًاء.







مسلسل " فلانتينو "



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" مواقف كوميدية تجمع الزعيم عادل إمام بزوجته دلال عبدالعزيز، كما حدث حريق بمدرسة عادل إمام.





مسلسل "فلانتينو" تدور احداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز، ويعرض المسلسل عبر شاشة "dmc"الساعة 6 ونصف مسًاء