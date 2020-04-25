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شاهد.. البث المباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي"

السبت 25/أبريل/2020 - 06:07 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" البث المباشر الحلقة الثانية من برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر موقع المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة السادسة ونصف مساء.

ويقدم رامز جلال برنامجه هذا العام بفكرة جديدة حيث يقوم بمواجهة الضيف ويكون أمامه مباشرة، ويجلس الضيف على كرسي الاعتراف ويجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها عليه.

ويستضيف الفنان رامز جلال العديد من النجوم هذا العام وقد ظهرو في البرومو منهم ياسمين صبري وفيفي عبد وباسم ياخور وأمينة خليل وغادة عادل، كهربا، طارق حامد، حمو بيكا، حسن شاكوش.

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